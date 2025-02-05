У Кам’янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині 5 лютого біля будівлі ТЦК та СП стався вибух.
За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще четверо отримали травми.
Про це повідомила “Суспільному” інспекторка з комунікації районного управління поліції Наталя Вінцарська.
На місці події працюють правоохоронці.
Доповнено. 5 лютого, близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух, повідомили у Нацполіції.
“Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області”, – йдеться у повідомленні.
Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі обіцяють повідомити згодом.