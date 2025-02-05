Кримінал

У Кам’янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК
5 Лютого 2025 14:03
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У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині 5 лютого біля будівлі ТЦК та СП стався вибух.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще четверо отримали травми.

Про це повідомила “Суспільному” інспекторка з комунікації районного управління поліції Наталя Вінцарська.

На місці події працюють правоохоронці.

Правоохоронці на місці вибуху у Кам’янці-Подільському / Фото: Нацполіція

Доповнено. 5 лютого, близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух, повідомили у Нацполіції.

“Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області”, – йдеться у повідомленні.

Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі обіцяють повідомити згодом.


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У Кам’янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК
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