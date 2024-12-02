Правоохоронці затримали підпалювачів, які намагалися спалити локомотив та електропідстанції

Служба безпеки України разом із Національною поліцією викрили п’ятьох зловмисників, які діяли за завданням спецслужб РФ, намагаючись пошкодити об’єкти критичної інфраструктури в Кіровоградській та Вінницькій областях.

Їхніми мішенями стали об’єкти Укрзалізниці та Укрпошти, повідомляє пресслужба СБУ.

Кіровоградська область

Затримано двох зловмисників із міста Знам’янка: колишнього помічника машиніста Укрзалізниці та його співмешканку. Вони вчинили підпали локомотива, підстанції обленерго та релейних шаф.

Надалі фігуранти планували пустити під укіс потяг та знищити міське відділення приватної пошти. Правоохоронці затримали їх у момент підготовки до диверсії.

Вінницька область

Викрито трьох студентів місцевого коледжу віком 15–16 років. Юнаки підпалили регіональне відділення Укрпошти та релейну шафу, розташовану на важливій залізничній лінії.

За даними слідства, після виконання цих завдань росіяни планували залучити неповнолітніх до диверсій в інших регіонах України.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією майна.