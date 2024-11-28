Правоохоронці викрили масштабну аферу з закупівлі військової форми

Нацполіція повідомила про розкриття схеми, за якою учасники заволоділи понад 10 млн доларів під час закупівлі військової форми для українських військових. У злочині підозрюють екс-радника Міноборони, колишнього нардепа II-IV скликань та його сина.

Як діяла схема?

Організатор: Шахрай міжнародного масштабу, раніше засуджений у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії, залучив до схеми турецький текстильний холдинг, обіцяючи сприяти укладенню контракту з Міноборони.

Завищення вартості: Турецька сторона оцінила виробництво форми в 25,6 млн доларів. Однак контракти з Міноборони укладалися на суму понад 35 млн доларів через підконтрольну компанію посередника.

Розкрадання: Різницю в 10 млн доларів учасники схеми планували привласнити.

Посередник сплатив турецькій компанії аванс у 10 млн доларів, після чого отримана форма була доставлена до України. Однак залишок суми турецька сторона так і не отримала. Шахрай витратив ці кошти на особисті потреби, зокрема придбання елітних авто та нерухомості.

Поліція викрила аферу з закупівлею форми / Фото: Нацполіція

Поліція провела 38 обшуків, під час яких вилучила документи, техніку та інші докази. Трьом фігурантам справи оголошено підозру за шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про накладення арешту на їхнє майно.

Як пишуть ЗМІ, підозру отримали бізнесмен Роман Баликін (власник групи компаній АТЛ), колишній нардеп Ігор Франчук і його син Ярослав Франчук.