Правоохоронці перевірять підозрілий тендер на відбудову “Охматдиту”

Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру на ремонт корпусу лікарні “Охматдит”.

Про це міністр повідомив у facebook.

“Зі свого боку хочу ще раз підкреслити, що я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий. Завтра у всіх охочих буде можливість поставити всі питання, оскільки в пості все описати неможливо. Запрошую це зробити в Охматдиті о 14:00, де буду присутній разом з керівництвом Охматдиту та Фонду”, – написав Ляшко.

Журналісти проєкту “Наші гроші” з’ясували, що тендер на відбудову “Охматдиту” виграла компанія “Буд-технолоджі”, яка погодилася виконати роботи за набагато вищою ціною, ніж інші учасники торгів.