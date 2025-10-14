        Політика

        Засобами ППО збито/подавлено 69 ворожих БпЛА з 96

        Віктор Алєксєєв
        14 Жовтня 2025 08:58
        Мобільна вогнева група Нацгвардії збила дрон над Полтавщиною. Ілюстративне фото / Фото Нацгвардія
        У ніч на 14 жовтня (з 19:00 13 жовтня) противник атакував 96 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 60 із них – “шахеди”. рро це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

        Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


