Кримінал

Повністю або частково затоплені 7 н.п. і мікрорайон Острів у Херсоні

6 Червня 2023 09:13
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каховка

Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини у критичній зоні — заявив голова ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, станом на 07:30 повністю або частково затоплені населені пункти Тягинка, Львове, Одрадокам’янка Бериславського району, Іванівка, Микільське Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсон.

Організовано евакуацію мешканців даних н.п. автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва.

Тим часом, експерти МАГАТЕ стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС. Наразі безпосереднього ризику для ядерної безпеки атомного об’єкта немає, констатують в організації.


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