Посол Ізраїлю назвав Україну “найбільш проізраїльською” в Європі

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Україна є найбільш проізраїльською країною в Європі. За його словами, український парламент скоро може визнати ХАМАС терористичною організацією.

Про це Бродський сказав в інтерв’ю газеті Ynet.

Посол підкреслив широку підтримку, яку Ізраїль отримав в Україні з початку нападу ХАМАСу. Він зазначив, що отримував повідомлення підтримки як від урядовців, так і від звичайних громадян.

«Ми співпрацюємо з різними членами Верховної Ради, українського парламенту, намагаючись просунути декларацію, яка визнає ХАМАС терористичною організацією», — заявив Бродський.

Він вважає, що є велика ймовірність того, що Україна незабаром офіційно назве ХАМАС і, можливо, «Хезболлу» терористичними організаціями. Посол переконаний, що в українському парламенті більшість депутатів підтримає таке рішення.

Бродський наголосив, що Україна є однією з небагатьох країн Європи, де не було великих демонстрацій на підтримку палестинців чи ХАМАСу. Був лише один антисемітський інцидент, коли невідомий облив червоною фарбою стіну синагоги в Миколаєві, але правоохоронці розслідують цей випадок, каже посол.