Політика

Посол Ізраїлю назвав Україну “найбільш проізраїльською” в Європі

30 Жовтня 2023 09:16
читать на русском →
ізраїль

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Україна є найбільш проізраїльською країною в Європі. За його словами, український парламент скоро може визнати ХАМАС терористичною організацією.

Про це Бродський сказав в інтерв’ю газеті Ynet.

Посол підкреслив широку підтримку, яку Ізраїль отримав в Україні з початку нападу ХАМАСу. Він зазначив, що отримував повідомлення підтримки як від урядовців, так і від звичайних громадян.

«Ми співпрацюємо з різними членами Верховної Ради, українського парламенту, намагаючись просунути декларацію, яка визнає ХАМАС терористичною організацією», — заявив Бродський.

Він вважає, що є велика ймовірність того, що Україна незабаром офіційно назве ХАМАС і, можливо, «Хезболлу» терористичними організаціями. Посол переконаний, що в українському парламенті більшість депутатів підтримає таке рішення.

Бродський наголосив, що Україна є однією з небагатьох країн Європи, де не було великих демонстрацій на підтримку палестинців чи ХАМАСу. Був лише один антисемітський інцидент, коли невідомий облив червоною фарбою стіну синагоги в Миколаєві, але правоохоронці розслідують цей випадок, каже посол.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Жовтня 2023 11:12

ЗСУ уразили стратегічний об’єкт системи ППО росіян у Криму
30 Жовтня 2023 12:18

Прикордонники збили ворожий Су-25 біля Авдіївки
30 Жовтня 2023 12:12

Танки Ізраїлю дісталися околиці Гази й перерізали її ключову дорогу, – ЗМІ
30 Жовтня 2023 11:34

Польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні
30 Жовтня 2023 10:23

Росіяни атакували судноремонтний завод в Одеській області
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
усі думки