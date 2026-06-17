Португалія не змогла обіграти ДР Конго

Збірна Португалії не змогла обіграти Демократичну Республіку Конго в матчі першого туру групи K чемпіонату світу з футболу. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Португальці відкрили рахунок уже на 6-й хвилині. Після навісу Педру Нету півзахисник Жоау Невеш ударом головою відправив м’яч у сітку.

Команда Роберто Мартінеса володіла перевагою протягом більшої частини першого тайму, однак наприкінці тайму футболісти ДР Конго зуміли зрівняти рахунок. Після подачі з кутового на останній хвилині компенсованого часу першого тайму відзначився Віса.

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Цей гол став першим в історії Демократичної Республіки Конго на чемпіонатах світу. Також команда вперше здобула очко на мундіалях. До цього єдиний виступ збірної на чемпіонаті світу відбувся у 1974 році під назвою Заїр, коли команда програла всі три матчі із загальною різницею м’ячів 0:14.

У другому таймі Португалія намагалася вирвати перемогу. На 54-й хвилині Жоау Канселу забив ефектним ударом через себе, однак після перегляду VAR гол було скасовано через офсайд.

Особливу увагу привернув Кріштіану Роналду, який вийшов на поле у віці 41 року і 132 днів та став найстаршим футболістом в історії чемпіонатів світу, що потрапив до стартового складу. Однак форвард не зміг відзначитися. Найкращі нагоди він мав на 68-й та 73-й хвилинах, але в обох випадках пробив повз ворота.

До фінального свистка Португалія зберігала територіальну перевагу, проте оборона ДР Конго вистояла та принесла своїй команді історичний результат.

Окрім Португалії та ДР Конго, до групи K входять збірні Узбекистану та Колумбії. Їхній матч першого туру відбудеться пізніше.