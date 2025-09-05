        Економіка

        Попри мита Трампа Індія продовжить купувати російську нафту

        Галина Шподарева
        5 Вересня 2025 19:27
        Резервуари для зберігання нафтопродуктів Indian Oil Corp. у Мумбаї /Фото: Bloomberg
        Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман у п’ятницю заявила, що Індія продовжить купувати російську нафту, підкресливши, що країна робитиме вибір у сфері енергетики, виходячи зі своїх національних інтересів.

        Про це пише The Economic Times.

        “Індія продовжить купувати російську нафту. Це наше рішення — купувати те, що відповідає нашим потребам, звідки ми купуємо нашу нафту — ми самі ухвалюватимемо рішення”, — сказала Сітхараман.

        Вона також додала, що індійський уряд розглядає заходи підтримки підприємств, які постраждали від американських мит.

        Нагадаємо, 6 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткових 25% мит на імпорт товарів з Індії.


