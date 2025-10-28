Індійські НПЗ зупинили закупівлі російської нафти

Більшість нафтопереробних компаній Індії тимчасово припинили нові замовлення на російську нафту після запровадження Вашингтоном санкцій проти двох найбільших російських експортерів — «Лукойлу» та «Роснафти». Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в енергетичній галузі.

Компанії очікують на роз’яснення від уряду та постачальників щодо подальших дій. Деякі з них уже почали шукати альтернативу на спотовому ринку.

Водночас державна компанія Indian Oil заявила, що не припинятиме закупівлі, якщо постачання відбувається через несанкціоновані структури.

«Російська нафта не перебуває під санкціями. Обмеження стосуються лише окремих компаній і судноплавних операторів. Якщо постачання здійснюється у межах цінової стелі й немає санкцій щодо перевізника — ми продовжимо купувати», — сказав фінансовий директор Indian Oil Ануй Джайн.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, закуповуючи близько 1,9 млн барелів на добу — майже 40% російського експорту.

Тепер компанії Reliance Industries, Mangalore Refinery and Petrochemicals і Bharat Petroleum шукають альтернативи — зокрема іракську нафту Basrah Heavy і Basrah Medium, а також американську West Texas Intermediate. Однак вартість американської нафти наразі на 3–3,5 долара за барель вища за конкурентні сорти.

Джерела повідомляють, що Bharat Petroleum планує оголосити тендер на постачання грудневих обсягів, щоб замінити частину російської нафти. Компанія розраховує купувати паливо лише у несанкціонованих постачальників.

Експерти зазначають, що попри заяви про готовність дотримуватися обмежень, Індія прагне зберегти частину російського імпорту — щонайменше половину обсягів — щоб уникнути стрибка цін на енергоринку.