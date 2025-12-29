Залишилися одне-два питання: Трамп про результати переговорів США та України

Після зустрічі у Мар-а-Лаго у Флориді 28 грудня Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп заявили, що зустріч пройшла чудово – зокрема вдалося майже повністю узгодити гарантії безпеки для України. Втім найскладніші питання залишаються невирішеними, також не вдалося домовитися про припинення вогню.

Про це пише Суспільне.

Двосторонні перемовини української та американської делегацій тривали близько двох з половиною годин. Після цього відбулася відеорозмова з європейськими лідерами.

Результати переговорів Трампа та Зеленського

Мирний план на 20 пунктів

За словами Зеленського, Україна та США узгодили 20 пунктів мирного плану приблизно на 90%, а безпекові гарантії — майже повністю.

“Хотів би подякувати президенту Трампу за чудову зустріч. Ми зробили великий поступ. Безпекові гарантії — це найважливіше. Зі свого боку ми продовжимо працювати”, — сказав Зеленський.

Перемир’я не буде

Як зазначив Трамп, наразі йдеться не про негайне припинення вогню, а про пошук механізмів сталого миру, аби уникнути відновлення бойових дій. Також Путін не погодився на припинення вогню на час можливого проведення референдуму в Україні щодо “мирного плану”.

“Путін не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову треба буде його розпочинати. Я це розумію. Але я думаю, що ми знайдемо шлях для вирішення”, — заявив Трамп.

Створення робочої групи для переговорів

Трамп повідомив про створення робочої групи для подальших переговорів щодо припинення війни. До складу увійдуть спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер, генерал Джон Кейн, держсекретар Марко Рубіо і міністр оборони США Піт Гегсет. З українського боку до переговорів залучені секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Трамп уточнив, що робоча група також взаємодіятиме з Росією. Щодо узгодження пунктів, за словами президента США, на це може знадобитися кілька тижнів. Трамп зазначив, що один із пунктів, який здавався “не таким і великим”, став серйозною точкою розбіжностей між сторонами. За словами Зеленського, сторони працюватимуть над шістьма документами, а рішення можуть бути ухвалені вже у січні.

Розмова з лідерами ЄС після зустрічі Трампа та Зеленського

Відеоконференцію з європейськими лідерами по результатам переговорів України та США Зеленський назвав “дуже плідною”. За його словами найближчими тижнями відбуватимуться зустрічі, щоб “завершити узгодження”. Ймовірно, у січні до Вашингтона приїдуть європейські лідери та українська делегація.

В обговоренні по відеодзвінку брали участь президенти Франції Емманюель Макрон, Фінляндії Александр Стубб, Польщі Кароль Навроцький, прем’єр-міністри Італії Джорджа Мелоні й Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн.

“Ми мали дуже суттєву розмову. Десь на 95%, не скажу точно, але набагато ми пройшли вперед”, — сказав Трамп.

Що не узгодили Трамп та Зеленський

Президент США заявив, що сторони дуже близькі до остаточних домовленостей, “хоча окремі складні питання залишаються”.

“Я не хочу вимірювати все відсотками, але ми справді дуже наблизилися. Залишилося одне-два питання”, — заявив Трамп, коментуючи безпекові гарантії.

Щодо Донбасу, повної згоди наразі немає, однак, за словами Трампа, “прогрес очевидний”, хоча це одні з найскладніших тем, адже Росія наполягає на власному баченні. Однак переговорний процес, за його словами, рухається в правильному напрямку.

Зеленський підкреслив, що будь-які рішення мають відповідати Конституції України, принципам територіальної цілісності та волі громадян. Він підтвердив, що серед варіантів плану розглядається і можливість референдуму, але це лише один зі сценаріїв.

Чи буде тристороння зустріч за участі Путіна

За словами Трампа, є ймовірність тристоронньої зустрічі президентів США, України та Росії, але Москва має сісти за стіл переговорів.

“Я думаю, що це станеться у свій час. Я мав дуже цікавий обмін думками з Путіним сьогодні: він хоче, щоб це сталося. Він мені про це сказав дуже серйозно, але Росія має сісти за стіл переговорів”, — сказав Трамп.

Він нагадав, що перед зустріччю із Зеленським мав довгу телефонну розмову з Путіним. Американський президент зазначив, що, на його думку, сторони зараз “ближче до домовленостей, ніж будь-коли раніше”.

РФ хоче брати участь у відбудові України

З посиланням на російського диктатора Путіна, Трамп заявив, що Росія готова брати участь у відбудові України.

“Так, вони допомагатимуть, Росія допомагатиме, Росія хоче бачити Україну успішною. Це може прозвучати трохи дивно, але Путін був дуже щирим щодо успіху України, зокрема щодо продажу енергетики за низькою ціною. Але вони вже працюють два тижні зі Стівом, Марко і Джаредом”, — сказав Трамп.

Питання Запорізької АЕС

За словами Трампа, він обговорював із Путіним питання Запорізької АЕС і станція може бути введена в експлуатацію найближчим часом. Російський диктатор нібито висловив зацікавленість у запуску АЕС та запевнив, що по об’єкту не будуть завдавати ракетних ударів.

“Ми це довго обговорювали. АЕС може негайно експлуатуватися. Я говорив з Путіним, він хоче бачити її введення в експлуатацію, не націляється ракетами. Найбільша АЕС у світі і вони можуть швидко її запустити. Це великий поступ, він перестав націлятися бомбами”, — сказав Трамп.

Також він вважає, що “протягом наступних кількох місяців” можуть бути захоплені нові українські землі, і “краще укласти угоду зараз”.