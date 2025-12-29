У Києві затримали російсько-білоруського агента, який наводив удари по київських ТЕЦ

СБУ затримала у Києві агента, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби. На замовлення прикордонного комітету Білорусі він шпигував за локаціями Сил оборони, а за вказівками РФ коригував атаки по енергооб’єктах Київщини.

Про це повідомили в СБУ.

На основі інформації від цього агента окупанти сподівалися вивести з ладу ключові енергогенеруючі підприємства, які опалюють більшу частину житлового фонду та соціальної інфраструктури Києва.

“Задокументовано, як агент спочатку вів спостереження з вікна власної квартири за периметром однієї зі столичних ТЕЦ. Потім він проводив дорозвідку поблизу цього об’єкта, щоб з’ясувати його технічний стан після нещодавніх ворожих обстрілів столиці. Зібрану інформацію фігурант направляв ворожим спецслужбам для подальших обстрілів столичної ТЕЦ”, – розповіли в СБУ.

У разі виконання завдань зловмисник розраховував на подальшу “евакуацію” за межі України. Для цього підготував тактичний рюкзак з речами першої потреби, які планував використати під час нелегального перетину кордону.

Агента затримали за місцем проживання у Києві. За даними слідства, місцевого різноробочого російські та білоруські спецслужбісти завербували через Телеграм-канали, де він публікував прокремлівські коментарі.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.