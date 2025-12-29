У Києві автівка врізалася в стовп: загинув один із пасажирів

Увечері 28 грудня, близько 23:50, у Солом’янському районі Києва автомобіль Skoda Octavia вилетів із дороги та врізався в стовп. Пасажир авто загинув, водій та ще один пасажир госпіталізовані.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними слідства, водій автомобіля Skoda, рухаючись вулицею Вадима Гетьмана зі сторони станції метро “Шулявська” у напрямку станції “Караваєві дачі”, не впорався з керування, виїхав за межі проїзної частини та врізався в опору рекламного щита.

24-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. 24-річного водія та його 23-річного пасажира у тяжкому стані госпіталізували.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого.