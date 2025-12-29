Бійці ГУР вдарили по росіянах у Мелітополі (відео)

За даними ГУР, промзону підрозділи російських окупаційних військ використовують як склади боєприпасів та місце базування своєї військової техніки.

Спецоперацію у Мелітополі українські розвідники реалізували 20 грудня у районі промзони тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області, де окупанти завантажували свій військовий “Урал”.

Про це повідомили в ГУР МО України .