Бійці ГУР вдарили по росіянах у Мелітополі (відео)

У тимчасово окупованому Мелітополі розвідники ГУР завдали удару по російських військових. Пошкоджено техніку, четверо окупантів зазнали поранень.
Про це повідомили в ГУР МО України.
Спецоперацію у Мелітополі українські розвідники реалізували 20 грудня у районі промзони тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області, де окупанти завантажували свій військовий “Урал”.
За даними ГУР, промзону підрозділи російських окупаційних військ використовують як склади боєприпасів та місце базування своєї військової техніки.
“У момент максимальної концентрації московитів біля вантажівки пролунав вибух ― щонайменше четверо окупантів важкі “300”, їхній “Урал” ― пошкоджено”, ― розповіли в ГУР.