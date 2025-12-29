Зеленський назвав умову завершення воєнного стану в Україні

Воєнний стан в Україні завершиться, коли з’являться гарантії безпеки, що включають моніторинг і присутність партнерів. Також президент США Дональд Трамп пообіцяв розглянути гарантії безпеки для України на 50 років.

Про це Володимир Зеленський заявив 29 грудня, відповідаючи на питання журналістів.

За словами президента, перемир’я саме по собі не означає завершення війни, оскільки без гарантій безпеки залишається ризик повторної агресії з боку РФ. Остаточне рішення також ухвалюватимуть з урахуванням позиції військового командування та готовності інфраструктури.

Також Зеленський повідомив, що Україна точно матиме гарантії безпеки від США строком на 15 років – з можливістю продовження цього строку. Відповідні домовленості вже погодили команди та затвердили на рівні президентів.