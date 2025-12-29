У Покровському районі росіяни розстріляли двох українських військовополонених

27 грудня на Донеччині військові російської армії захопили у полон двох українських захисників, які виконували бойове завдання на одній із позицій. Події мали місце під час штурму росіянами позицій ЗСУ у селі Шахове Покровського району.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного із полонених частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних захисників.

“Побачивши, що військовополонені загинули, вони зняли одяг й з другого вже вбитого оборонця”, – розповіли в прокуратурі.

Як зазначили в ОГП, умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Українські правоохоронці встановлюють дані російських воєнних злочинців.