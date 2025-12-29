        Кримінал

        У Києві військовий влаштував ДТП: загинула жінка, двоє її дітей у лікарні

        Галина Шподарева
        29 Грудня 2025 13:23
        Автівка військового на місці ДТП / Фото: ДБР
        Автівка військового на місці ДТП / Фото: ДБР

        У Києві на перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка сталося зіткнення двох автівок, внаслідок чого загинула жінка, а двоє її дітей потрапили у лікарню. За кермом позашляховика, який протаранив легковик, перебував військовий.

        Про це повідомили в ДБР.

        Аварія сталася 27 грудня: мати з двома малолітніми доньками та їхня тітка прямували на свята до рідних. На перехресті в авто, яке зупинилося на червоний сигнал, на великій швидкості врізався позашляховик під керуванням військовослужбовця, який грубо порушив правила дорожнього руху.

        Жінка, яка перебувала на пасажирському сидінні, від отриманих травм загинула на місці події. Двох її малолітніх доньок із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставили в лікарню. За словами лікарів, загрози їхньому життю немає.

        За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 КК України.

        Пошкоджені внаслідок ДТП із військовим автівки у Києві / Фото: ДБР

