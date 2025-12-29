        Суспільство

        На Закарпатті вирує пожежа на газопроводі

        Галина Шподарева
        29 Грудня 2025 11:42
        Рятувальники на місці пожежі на газопроводі на Закарпатті / Фото: ДСНС
        29 грудня, о 5:29, в районі села Росош Мукачівського району Закарпатської області сталося загоряння на магістральній газовій трубі.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

        Для запобігання поширенню полум’я на лісовий масив на місці працювали 21 рятувальник та сім одиниць техніки. Також на місці події перебуває оперативно-координаційний відділ Головного управління ДСНС та газовики.

        Станом на 7:15 вентиль газопроводу вдалося перекрити, відбувається зменшення горіння.

        “Загрози подальшого поширення вогню на житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури немає”, – розповіли в ДСНС.

        Відключення місцевого населення від газопостачання не проводилося.


