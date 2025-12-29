На Закарпатті вирує пожежа на газопроводі

29 грудня, о 5:29, в районі села Росош Мукачівського району Закарпатської області сталося загоряння на магістральній газовій трубі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

Для запобігання поширенню полум’я на лісовий масив на місці працювали 21 рятувальник та сім одиниць техніки. Також на місці події перебуває оперативно-координаційний відділ Головного управління ДСНС та газовики.

Реклама

Реклама

Станом на 7:15 вентиль газопроводу вдалося перекрити, відбувається зменшення горіння.

“Загрози подальшого поширення вогню на житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури немає”, – розповіли в ДСНС.

Відключення місцевого населення від газопостачання не проводилося.