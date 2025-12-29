СБУ проводить обшуки у керівника Закарпатського ТЦК, — ЗМІ

Сьогодні, 29 грудня, співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування Андрія Савчука.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Деталі Глагола пообіцяв оприлюднити пізніше. Раніше журналіст писав, що керівник Закарпатського обласного ТЦК Андрій Савчук та його заступники погрожували відомій волонтерці Власті Рейпаші. За словами волонтерки, тиск розпочався після її публікації про смерть військовослужбовця В’ячеслава Бека на полігоні. У тій публікації вона, наголошує Рейпаші, нікого не звинувачувала, а лише повідомила про трагедію та публічно звернулася до органів влади й ТЦК з проханням посприяти похованню загиблого як військового.

Реклама

Реклама

Після цього, стверджує волонтерка, почали надходити групові погрози. А її чоловіка — військовослужбовця — неодноразово викликали до кабінетів посадових осіб ТЦК. У своєму дописі Рейпеші наводить пряму цитату, яку, за її словами, озвучили як вимогу вплинути на неї:

“Передай дружині — хай видалить публікацію. Стоять машини, і вони буває підриваються”, — йдеться в повідомленні.

Також Глагола 12 грудня із посиланням на власні джерела повідомляв, що на нараді в оперативному командуванні “Захід” закарпатському обласному воєнкому Андрію Савчуку оголосили неповну службову відповідність.

“За моєю інформацією, підставою стали корупційна складова та численні скарги на роботу обласного ТЦК. Як повідомляють джерела, наступним кроком може стати рішення командування про звільнення із займаної посади”, — написав Глагола.