ППО знешкодила 21 російський БпЛА на півночі, півдні та сході України

У ніч на 29 грудня, починаючи з 21:00 28 грудня, РФ атакувала Україну 25 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллєрово; Гвардійське (ТОТ АР Криму), ТОТ Донецьк. Близько 15 із них були ідентифіковані як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 21 російський безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА на двох локаціях.