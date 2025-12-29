Росіяни масовано атакували Херсонщину з артилерії та РСЗВ: поліція показала наслідки

З 28 по 29 грудня у Херсонській області в результаті російських обстрілів одна людина загинула та десятеро зазнали поранень. Цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів окупанти атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і БпЛА різних типів.

Про це повідомили в Нацполіції.

У Бериславі в результаті російського артобстрілу загинув 52-річний місцевий житель.

Вранці 29 грудня росіяни завдали масованого удару по Корабельному району Херсона з реактивних систем залпового вогню. Постраждали дев’ятеро людей віком від 22 до 78 років.

У Дніпровському районі в результаті артобстрілу дістала поранення 54-річна жінка, до лікарні її доправили поліцейські.

Поліція зафіксувала пошкодження шістьох багатоквартирних та 27 приватних будинків, медичного закладу, об’єктів критичної інфраструктури, чотирьох автомобілів та газопроводів.