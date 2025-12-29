ДТП на трасі Київ — Харків: одна людина загинула, 13 постраждали

28 грудня, близько 21:10, на автодорозі Київ — Харків поблизу села Іванків Бориспільського району сталася дорожньо-транспортна подія за участі трьох автомобілів.
Про це повідомили в ГУНП в Київській області.
Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі Mercedes-Benz здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілями Jeep та Volkswagen.
Внаслідок ДТП водій автомобіля Jeep загинув на місці, керманич маршрутного таксі дістав тілесні ушкодження. Постраждали 13 людей: до медичних закладів доставлено шестеро пасажирів.
Обставини дорожньо-транспортної події встановлюються.