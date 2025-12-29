        Суспільство

        ДТП на трасі Київ — Харків: одна людина загинула, 13 постраждали

        Галина Шподарева
        29 Грудня 2025 08:26
        читать на русском →
        Одна людина загинула та 13 постраждали у ДТП у Бориспільському районі / Фото: Поліція Київщини
        Одна людина загинула та 13 постраждали у ДТП у Бориспільському районі / Фото: Поліція Київщини

        28 грудня, близько 21:10, на автодорозі Київ — Харків поблизу села Іванків Бориспільського району сталася дорожньо-транспортна подія за участі трьох автомобілів.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі Mercedes-Benz здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілями Jeep та Volkswagen.

        Реклама
        Реклама

        Внаслідок ДТП водій автомобіля Jeep загинув на місці, керманич маршрутного таксі дістав тілесні ушкодження. Постраждали 13 людей: до медичних закладів доставлено шестеро пасажирів.

        Обставини дорожньо-транспортної події встановлюються.

        Наслідки ДТП у Бориспільському районі / Фото: Поліція Київщини

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини