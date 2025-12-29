ДТП на трасі Київ — Харків: одна людина загинула, 13 постраждали

Кремль розкрив деталі розмови Путіна і Трампа та анонсував новий дзвінок після зустрічі з Зеленським

Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі Mercedes-Benz здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілями Jeep та Volkswagen.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області .

28 грудня, близько 21:10, на автодорозі Київ — Харків поблизу села Іванків Бориспільського району сталася дорожньо-транспортна подія за участі трьох автомобілів.