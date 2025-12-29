Зеленський розкрив, коли може відбутися його зустріч із Путіним

Президент України Володимир Зеленський назвав умову ймовірної зустрічі з російським диктатором. За словами українського лідера, для цього слова та дії Путіна мають збігатися.

Про це пише видання Бабель.

За словами Зеленського, він готовий зустрітись з Путіним, але важливо, щоб слова та дії російського президента збігалися. Нині ж Путін розповідає президенту США про свою готовність до миру, але продовжує атакувати Україну.

Реклама

Реклама

“Я це сказав Трампу, що з одного боку він каже президенту США, що хоче закінчити війну і що це його бажання, а з іншого боку в медіа його всі меседжі про те, що він готовий і хоче продовжувати війну. Б’є нас ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищення цивільної інфраструктури, дає якісь накази своїм генералам, куди йти, що захоплювати”, — зазначив Зеленський.

Щодо майбутніх домовленостей, спочатку Україна планує провести зустріч на рівні радників держав. Далі планується зустріч на рівні лідерів Європи, “Коаліції охочих”, потім — зустріч з європейськими лідерами та Трампом в січні. Після цього буде зустріч з росіянами.

“Технічна група з опрацювання 20-пунктного плану має бути чотиристороння: документ повинні підписати Україна, Європа, Америка і Росія”, — зазначив Зеленський.

20-пунктний план хочуть винести на референдум, оскільки важливо, щоб його підтримав народ України. Проведення референдуму потребує щонайменше 60 днів повного припинення вогню та належної безпекової інфраструктури, на що Росія наразі не погоджується.

Як заявили у Кремлі, новий телефонний дзвінок між Путіним та Трампом відбудеться “найближчим часом”. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков сказав, що РФ погоджується з оцінкою Трампа, що мир в Україні став “значно ближчим”, але зазначив, можливість проведення розмови між Путіним та Зеленським наразі не обговорюється.