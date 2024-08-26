Понад 230 засобів повітряного нападу: у ПС розповіли деталі масованої атаки РФ

У ніч на понеділок 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Для удару росіяни застосували ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА.

“До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби”, – повідомив Олещук.

Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

1 з 3 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”;

1 з 6 балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23;

1 з 3 крилатих ракет Х-22;

99 з 115 крилатих ракет Х-101, “Калібр”, керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 з 109 ударних БпЛА “Shahed-131/136”.

Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з республікою Білорусь.