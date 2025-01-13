Зеленський відповів на “запрошення” словацького прем’єра Фіцо

Президент України Володимир Зеленський відповів на ідею словацького прем’єра Роберта Фіцо провести біля кордону перемовини щодо відновлення транзиту російського газу.

“Ок. Приїжджай до Києва в п’ятницю”, – написав Зеленський у Х.

Ok. Come to Kyiv on Friday. pic.twitter.com/9lOSLCR7FD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2025

Раніше Фіцо опублікував звернення до українського президента в якому запросив Зеленського зустрітися на кордоні двох держав, щоб обговорити ситуацію з припинення транзиту російського газу.

В цьому звернені Фіцо повторив думку про те, що припинення транзиту російського газу нібито “завдає великої шкоди самій Україні, Словаччині та, зокрема, Європейському союзу”. Таке рішення, на його думку, “провокує різноманітні реакції, що не сприяє ні двостороннім, ні багатостороннім відносинам”.

“Я не маю наміру реагувати на вашу заяву від неділі, 12 січня 2025 року, тому що не маю наміру подальшої ескалації напруженості. Я хочу повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов’язаної з призупиненням транзиту газу”, — звернувся Фіцо до Зеленського.