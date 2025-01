Зеленський відповів на “запрошення” словацького прем’єра Фіцо

Президент України Володимир Зеленський відповів на ідею словацького прем’єра Роберта Фіцо провести біля кордону перемовини щодо відновлення транзиту російського газу.

“Ок. Приїжджай до Києва в п’ятницю”, – написав Зеленський у Х.

Ok. Come to Kyiv on Friday. pic.twitter.com/9lOSLCR7FD