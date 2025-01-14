Росіяни вдарили КАБом по Сумах: є руйнації

13 січня близько 23:00 російські окупанти скинули керовану авіабомбу на Суми. Внаслідок удару було пошкоджено триповерхову офісну будівлю – у приміщеннях повибивало вікна та двері

Про це повідомив в. о. міського голови Артем Кобзар.

“У приміщенні повністю вибиті вікна та двері, на місці працюють ДСНС, поліція та “швидка”, – сказав виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих

Також перебитий трубопровід та пошкоджено об’єкт міської інфраструктури. Без опалення залишилася низка будинків.