Суспільство

Діденко спростувала чутки про 20-ти градусні морози в Україні 
13 Січня 2025 21:57
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Качки у Саржиному яру, Харків / Фото: Суспільне
Качки у Саржиному яру, Харків / Фото: Суспільне

Синоптикиня Наталка Діденко спростувала чутки про сильні морози до -20 °C, які нібито мають прийти в Україну найближчими днями.

“Якщо ви десь прочитали про -20 °C в Україні, то це або галюцинації, або ви зачепилися оком за зайвий нуль. Ніяких 20-градусних морозів не очікується”, — написала Діденко.

За її словами, найхолодніша ніч буде 14 січня: температура знизиться до -3…-8 °C, у західних областях — до -5…-10 °C, у Карпатах — до -10…-12 °C. Упродовж дня прогнозується -2…+2 °C.

“Завтра в Україні без опадів. Вітер західний, помірний, на півночі можливі пориви”, — додала синоптикиня.

У Києві 14 січня теж обійдеться без опадів. Вночі температура становитиме -4…-7 °C, вдень — близько 0…-2 °C.

Також Наталка Діденко повідомила, що з 19 січня в Україні очікується потепління: вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3…+7 °C.


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