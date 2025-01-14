Росіяни посилили тиск на Покровському напрямку: ЗСУ відбили 77 штурмів за добу

Розпочалась 1056 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 62 авіаційних ударів, зокрема, залучив одну ракету та скинув 99 КАБів. Крім цього, здійснив близько 4,5 тисяч обстрілів, з них 85 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Новопіль, Костянтинопіль Донецької області; Приморське Запорізької області.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції українських військ в районі населеного пункту Вовчанськ.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Западного та Дворічної на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося три атаки окупантів.

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Зарічне та Терни.

П’ять штурмів противника відбили українські оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку окупанти атакували 14 разів у районах Часового Яру та Ступочок.

Шістнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Щербинівка та Біла Гора. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 77 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне, Новосергіївка та Янтарне.

Новопавлівський, Придніпровський, Курський та інші напрямки

Сили оборони відбили 13 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Розлив, Времівка, Роздольне, Костянтинопіль та Нескучне.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили одну атаку противника.

На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 37 авіаційних ударів 49 керованими бомбами та вчинив 422 артилерійських обстріли, зокрема 20 – з реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.