Суспільство

У ЗСУ повідомили деталі удару по Брянському хімічному заводу: били дронами та ракетами
14 Січня 2025 11:54
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Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо РФ. Підприємство є стратегічним об’єктом військово-промислового комплексу РФ.

Про це повідомили в Силах безпілотних систем Збройних сил України.

Хімічний завод у Брянській області РФ виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих авіаційних ракет Х-59, озброєння ТОС-1 “Тосочка”, системи дистанційного мінування “Земледелие”, а також здійснює капітальний ремонт РСЗВ “Град”, “Ураган” і “Торнадо-Г”.

“Операція стала взірцем координації між розвідкою, ракетними військами, реактивною артилерією та безпілотними системами. Дрони вдало відволікли російську ППО, відкривши шлях для ракет, які точно вразили основні цілі,” – розповіли військові.

А БпЛА дальньої дії після ракетного удару знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру.


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