Путін думав, що за 3 дні захопить Київ, але це я був там, а не він, – Байден

Президент США Джо Байден у своїй завершальній промові щодо підсумків роботи своєї адміністрації згадав війну Росії проти України.

Зокрема, Байден нагадав про плани російського керманича Володимира Путіна захопити Україну “за кілька днів”, але з того часу саме Байден був у центрі Києва, а не він.

“Путін казав, що завоює Україну за кілька днів, але все ж таки ми зараз маємо такі успіхи, як ніколи раніше. Ми ніколи ще не мали такого досвіду, коли вільно можемо відвідувати країну, охоплену війною, де не присутні наші сили й почуваємося там у безпеці”, — зауважив Байден.

Також американський лідер виділив створення коаліції з 50 країн, які об’єдналися заради допомоги Україні.

“Ми надаємо зброю, боєприпаси, діють санкції, які завдають значної шкоди російській економіці. Втрати Росії на полі бою значні, а російський рубль переживає складні часи”, — наголосив Байден.

Президент США також зазначив, що перед ним стояло два основних завдання: стримати Росію у війні та запобігти ядерному конфлікту. За його словами, у обох напрямках досягнуто важливих результатів, які створюють перспективи для подальших успіхів наступної адміністрації.

Незабаром новообраний президент Дональд Трамп офіційно обійме посаду глави держави після інавгурації, запланованої на 20 січня.

Новообраний президент під час передвиборчої кампанії заявляв, що може припинити війну РФ проти України впродовж 24 годин. Проте в останніх його виступах є тільки сподівання завершити бойові дії впродовж шести місяців.