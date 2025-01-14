До Києва з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Латвії

14 січня до Києва прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Мета візиту – зустріч з українською владою та представниками навчальних і реабілітаційних центрів для військових.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

“В Україну з офіційним візитом прибула спікерка Саейми Латвії Дайга Мієріня. Зустріла пані Спікерку на київському вокзалі. Це черговий важливий візит для розвитку міжпарламентського співробітництва та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин”, – написала Кондратюк.

За словами заступниці голови ВР, у латвійської делегації запланована низка зустрічей з українською владою та представниками навчальних і реабілітаційних центрів для військових.