Політика

До Києва з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Латвії
14 Січня 2025 10:45
Дайга Мієріні / Фото: facebook.com/daiga.mierina.politika
Дайга Мієріні / Фото: facebook.com/daiga.mierina.politika

14 січня до Києва прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Мета візиту – зустріч з українською владою та представниками навчальних і реабілітаційних центрів для військових.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

“В Україну з офіційним візитом прибула спікерка Саейми Латвії Дайга Мієріня. Зустріла пані Спікерку на київському вокзалі. Це черговий важливий візит для розвитку міжпарламентського співробітництва та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин”, – написала Кондратюк.

За словами заступниці голови ВР, у латвійської делегації запланована низка зустрічей з українською владою та представниками навчальних і реабілітаційних центрів для військових.


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