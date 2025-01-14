Росіяни тероризують Харківщину дронами та КАБами: постраждали троє людей

Внаслідок ударів по населених пунктах Куп’янського та Богодухівського районів Харківської області. Постраждали троє людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 74-річна жінка постраждала внаслідок удару FPV-дроном по дев’ятиповерхівці в Куп’янську 14 січня близько 10:00.

Також сьогодні вночі, близько 00:10, російська армія атакувала FPV-дронами село Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди, лінії електромереж.

14 січня вночі збройні сили РФ завдали авіаційних ударів по Купʼянщині: близько 1:15 по селищу Великий Бурлук, о 3:30 – по Купʼянську. Внаслідок влучання КАБів пошкоджено приватні домоволодіння, загиблих та поранених немає.

13 січня близько 21:50 зафіксовано падіння ударного безпілотника у селі Мурафа Богодухівського району. Внаслідок вибуху пошкоджено житловий будинок, господарські приміщення, гараж та авто. 47-річний чоловік зазнав поранень, потерпілого доставили до лікарні. У його 44-річної дружини – гостра реакція на стрес.