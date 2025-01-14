У Львові за жорстоке вбивство пенсіонерки затримали 17-річного студента

Поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві 76-річної жительки Львова. Відкрито кримінальне провадження, за скоєне 17-річному студенту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, 13 січня близько 22:00 мешканці одного з будинків на вулиці Тершаківців у Львові виявили тіло літньої сусідки з ознаками насильницької смерті. Причиною загибелі 76-річної жінки стали чисельні травми голови.

“Правоохоронці встановили, що близько 21:30 у квартиру до пенсіонерки забіг невідомий чоловік, завдав їй чисельних ударів по голові, ймовірно, стільцем та молотком, після чого втік”, – розповіли в поліції.

Під час обстеження району патрульні затримали підозрюваного на вулиці Левицького. Студент одного з львівських вишів, 17-річний уродженець Кіровоградської області, на момент вчинення злочину перебував в неадекватному стані.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.