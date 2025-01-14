Суспільство

Масовані обстріли Запорізької області: під ударами перебували 12 населених пунктів
14 Січня 2025 07:44
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Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото: Запорізька ОВА

Протягом доби окупанти завдали 196 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Є руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни завдали чотирьох авіаційних удари по Степногірську та Кам’янському.

93 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

Чотири обстріли з РСЗВ накрили Новодарівку.

95 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.


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