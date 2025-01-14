На Одещині затримали агентку РФ, яка готувала подвійний теракт на об’єкті ЗСУ

Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка готувала синхронний підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ на Одещині та припаркованого поруч автомобіля. Підозрювана в підготовці подвійного теракту – завербована російськими спецслужбами жителька Донеччини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, 21-річну жительку прифронтового міста Костянтинівка на Донеччині дистанційно завербували двоє представників російських спецслужб. За їхньою інструкцією агентка прибула до Одеської області і орендувала там квартиру, в якій потім власноруч зробила вибухівку.

“Основою для вибухового пристрою був пластид, який вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки. При цьому для здійснення максимального ураження агентка начинила його гайками, а для дистанційної детонації – спорядила мобільний телефон. За вчинення теракту окупанти обіцяли виконавиці гроші”, – розповіли в СБУ.

Одразу після закладання засобів ураження фігурантку затримали контррозвідники Служби безпеки. Як зазначили в СБУ, вдалося уникнути людських жертв і нейтралізувати наслідки детонації однієї з вибухівок, яку окупанти віддалено активували з Росії.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.