Суспільство

На Одещині затримали агентку РФ, яка готувала подвійний теракт на об’єкті ЗСУ
14 Січня 2025 10:18
Затримана за підозрою в організації теракту на Одещині / Фото: СБУ
Затримана за підозрою в організації теракту на Одещині / Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка готувала синхронний підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ на Одещині та припаркованого поруч автомобіля. Підозрювана в підготовці подвійного теракту – завербована російськими спецслужбами жителька Донеччини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, 21-річну жительку прифронтового міста Костянтинівка на Донеччині дистанційно завербували двоє представників російських спецслужб. За їхньою інструкцією агентка прибула до Одеської області і орендувала там квартиру, в якій потім власноруч зробила вибухівку.

“Основою для вибухового пристрою був пластид, який вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки. При цьому для здійснення максимального ураження агентка начинила його гайками, а для дистанційної детонації – спорядила мобільний телефон. За вчинення теракту окупанти обіцяли виконавиці гроші”, – розповіли в СБУ.

Одразу після закладання засобів ураження фігурантку затримали контррозвідники Служби безпеки. Як зазначили в СБУ, вдалося уникнути людських жертв і нейтралізувати наслідки детонації однієї з вибухівок, яку окупанти віддалено активували з Росії.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

На Одещині агентка РФ готувала подвійний теракт / Фото: СБУ

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