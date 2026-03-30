Поліція викрила схему на ремонті зоопарку в Одесі: збитки понад 2,5 млн грн

В Одесі під час ремонту зоопарку виявили збитки на понад 2,5 млн грн. Поліція повідомила про підозру директору підрядної компанії та інженеру технічного нагляду.

Директора підрядної фірми та інженера підозрюють у збитках на ремонті зоопарку / Фото: Нацполіція

Як повідомляє поліція Одеської області, у 2025 році комунальна установа «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» уклала договір із приватною компанією на капітальний ремонт системи опалення із заміною котельного обладнання на суму понад 4,7 млн грн.

За даними слідства, директор підрядної фірми вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, зокрема завищив вартість робіт і використаних матеріалів.

Водночас інженер технічного нагляду не перевірив належним чином обсяги та якість виконаних робіт і погодив відповідні акти.

У результаті, як встановили правоохоронці, підряднику безпідставно перерахували з бюджету майже на 2,5 млн грн більше, що підтверджено експертизою.

Директору компанії повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави понад 2,5 млн грн.

Інженеру технічного нагляду повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України — службова недбалість. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Слідство триває.