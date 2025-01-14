У Києві в ресторані відмовилися обслуговувати військового: поліція почала розслідування (відео)

13 січня у Києві в ресторані на Оболоні відмовились обслуговувати військового – нібито, за вказівкою керівництва, як пояснив працівник закладу.

Відео опублікував Telegram-канал Obozrevatel.ua.

Судячи з коментаря у відео, військовому відмовилися зробити каву в ресторані. Причину працівник не пояснив.

У поліції прокоментували ситуацію та повідомили, що за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України “грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства”.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини.