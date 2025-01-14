Суспільство

Збито 58 російських БпЛА в небі над Україною: де відпрацювала ППО
14 Січня 2025 09:36
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Робота мобільної вогневої групи / Сумська ОВА
Робота мобільної вогневої групи / Сумська ОВА

У ніч на 14 січня, починаючи з 18:30 13 січня, військові РФ запустили по Україні 80 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 58 “шахедів” та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Збиті ворожі безпілотники завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі,  майно громадян. Попередньо, без жертв, постраждалим надається допомога.

21 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачено.

Як повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, під час повітряної атаки РФ по території України цієї ночі мобільні вогневі групи Національної гвардії знищили три БпЛА Shahed. З початку цього року нацгвардійцями вже знищено 40 “шахедів”.

Збитий нацгвардійцями БпЛА / Фото: Олександр Півненко

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