Неспокійна ніч в Росії: палало та вибухало в Казані, Саратові, Енгельсі (відео)

Росіяни масово скаржаться на масштабні пожежі та гучні “хлопки” у містах Казань, Саратов, Енгельс, а також в Тульській області. Пропагандистські пабліки пишуть про атаку БпЛА на низку стратегічних об’єктів.

Відео наслідків вибухів публікують російські Telegram-канали.

У Казані начебто внаслідок атаки палав хімічний завод “Оргсинтез”.

В Енгельсі, де п’ять днів не могли загасити пожежу на нафтобазі через атаку БпЛА, знов розпочалася пожежа – перед цим над містом лунали вибухи. Як повідомив губернатора Саратовської області Роман Бусаргін, “внаслідок атаки БпЛА є пошкодження на промисловому підприємстві”.

Також о 5:20 ранку в передмісті Казані сталося загоряння газової цистерни. За даними пресслужби глави Республіки Татарстан, унаслідок події ніхто не постраждав.

У місті Олексин Тульської області РФ місцеві жителі чули щонайменше 10 вибухів.

Обмеження на виліт і приліт вводили аеропорти Казані, Саратова, Пензи, Ульяновська, Калуги і Тамбова.