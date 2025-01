Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва: мета візиту

14 січня з неанонсованим візитом до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Мета візиту – обговорення з українським урядом подальшої військової підтримки України.

Про це повідомляє видання DW.

За словами Пісторіуса, мета його приїзду до Києва – продемонструвати дієву підтримку України у відбитті агресії Росії.

“Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал про те, що Німеччина як найбільша країна НАТО в Європі стоїть на боці України. Не одна, а разом із п’ятіркою країн і багатьма іншими союзниками”, – підкреслив міністр оборони.

Відомо, що напередодні ввечері Пісторіус провів переговори у Варшаві з колегами з Польщі, Франції, Італії та Великої Британії про подальшу допомогу Києву. Німеччина разом із чотирма великими європейськими партнерами має намір нарощувати зусилля зі зміцнення оборонної промисловості України.

German Defense Minister Boris Pistorius arrived in Kyiv on an unnanounced visit. He plans to discuss further support and will review the current military situation. pic.twitter.com/CJnYGnKN30