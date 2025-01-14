Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва: мета візиту

14 січня з неанонсованим візитом до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Мета візиту – обговорення з українським урядом подальшої військової підтримки України.

Про це повідомляє видання DW.

За словами Пісторіуса, мета його приїзду до Києва – продемонструвати дієву підтримку України у відбитті агресії Росії.

“Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал про те, що Німеччина як найбільша країна НАТО в Європі стоїть на боці України. Не одна, а разом із п’ятіркою країн і багатьма іншими союзниками”, – підкреслив міністр оборони.

Відомо, що напередодні ввечері Пісторіус провів переговори у Варшаві з колегами з Польщі, Франції, Італії та Великої Британії про подальшу допомогу Києву. Німеччина разом із чотирма великими європейськими партнерами має намір нарощувати зусилля зі зміцнення оборонної промисловості України.