Політика

Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва: мета візиту
14 Січня 2025 10:02
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Борис Пісторіус / Фото: NOELREPORTS
Борис Пісторіус / Фото: NOELREPORTS

14 січня з неанонсованим візитом до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Мета візиту – обговорення з українським урядом подальшої військової підтримки України.

Про це повідомляє видання DW.

За словами Пісторіуса, мета його приїзду до Києва – продемонструвати дієву підтримку України у відбитті агресії Росії.

“Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал про те, що Німеччина як найбільша країна НАТО в Європі стоїть на боці України. Не одна, а разом із п’ятіркою країн і багатьма іншими союзниками”, – підкреслив міністр оборони.

Відомо, що напередодні ввечері Пісторіус провів переговори у Варшаві з колегами з Польщі, Франції, Італії та Великої Британії про подальшу допомогу Києву. Німеччина разом із чотирма великими європейськими партнерами має намір нарощувати зусилля зі зміцнення оборонної промисловості України.


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