“Метінвест” призупиняє роботу Покровської шахти

Група “Метінвест” ухвалила рішення призупинити роботу Покровської вугільної групи, до складу якої входять шахтоуправління “Покровське” та Свято-Варваринська збагачувальна фабрика. Причиною стали наближення лінії фронту, дефіцит електроенергії та погіршення безпекової ситуації в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба “Метінвесту“.

“Покровська вугільна група – це енергетичне серце української металургії, що забезпечувало велику частину експортних надходжень до бюджету України. Проте в умовах щоденного загострення ситуації ми не можемо ризикувати безпекою багатотисячного колективу, а також життями сімей і дітей співробітників. Тому призупинення роботи підприємства — необхідний крок, який зараз допоможе зберегти людські життя. Ми віримо в перемогу України, віримо в ЗСУ й готові відновлювати роботу Покровської вугільної групи та сам Покровськ після відбиття російської навали”, — зазначив генеральний директор Групи Юрій Риженков.

Також у компанії є план дій, який допоможе забезпечити вугіллям та коксом для виробництва сталі металургійні активи групи: “Заходи передбачають заміщення української сировини коксівним вугіллям з американської United Coal Company (входить до Групи Метінвест), використання нарощених запасів вугілля, а також забезпечення додаткового постачання вугілля та коксу від сторонніх постачальників”.

Російська армія продовжує зосереджувати сили для атак на Покровському напрямку. На цій ділянці окупанти зосередили велику кількість своїх солдатів.

Як розповідав речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов, ворог хоче взяти місто “в кліщі”.