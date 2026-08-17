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        РФ атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: загинув працівник, ще один поранений

        Галина Шподарева
        17 Серпня 2026 14:46
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        Російські дрони масовано атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині / Фото ілюстративне: ДТЕК
        Російські дрони масовано атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині / Фото ілюстративне: ДТЕК

        17 серпня російські безпілотники атакували одну з шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок удару є загиблий та поранений.

        Про це повідомили у ДТЕК.

        Унаслідок російської атаки загинув один із працівників підприємства. Ще один чоловік дістав поранення, йому надали медичну допомогу.

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        Як уточнив начальник Дніпропетровської ОВА, Олександр Ганжа, загинув 52-річний чоловік. Поранення дістав чоловік 47 років. На місці спалахнула пожежа.

        У результаті удару суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства.

        Наслідки обстрілу уточнюються.


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