РФ атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: загинув працівник, ще один поранений

17 серпня російські безпілотники атакували одну з шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок удару є загиблий та поранений.

Про це повідомили у ДТЕК.

Унаслідок російської атаки загинув один із працівників підприємства. Ще один чоловік дістав поранення, йому надали медичну допомогу.

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Як уточнив начальник Дніпропетровської ОВА, Олександр Ганжа, загинув 52-річний чоловік. Поранення дістав чоловік 47 років. На місці спалахнула пожежа.

У результаті удару суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства.

Наслідки обстрілу уточнюються.