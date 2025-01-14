Політика

Зеленський прокоментував новини про переведення фахівців Повітряних Сил у піхоту
14 Січня 2025 21:26
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Член екіпажу зенітної самохідної артилерійської установки Gepard / Фото: Повітряні Сили ЗСУ
Член екіпажу зенітної самохідної артилерійської установки Gepard / Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський доручив Повітряним силам ЗСУ роз’яснити суспільству ситуацію щодо переведення військових до інших підрозділів. Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, тема переведень викликала значний резонанс, тому він особисто обговорив це питання з командувачем Повітряних сил.

“Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань — нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам”, — заявив Зеленський.

Раніше ЗМІ та народні депутати повідомляли, що командування Збройних сил розпочало масштабне переведення авіаційного персоналу та обслуги зенітних комплексів у піхотні підрозділи. У ЗМІ стверджували, що це розпорядження головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

У Генштабі ж запевнили, що дефіцитні спеціалісти залишаються на своїх посадах і лише окремі категорії особового складу посилять інші роди військ ЗСУ.


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