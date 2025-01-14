Генштаб відреагував на інформацію про переведення техперсоналу Повітряних сил у піхоту

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби, які обслуговують літаки Повітряних сил, не планують переводити до піхотних підрозділів.

“Натомість, Повітряні сили ЗСУ навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу”, – наголосили у Генштабі.

При цьому, певні категорії військових, після підготовки в навчальних центрах, можуть бути спрямовані на посилення Сухопутних чи Десантно-штурмових військ через складну ситуацію на фронті та дефіцит піхотинців.

“Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони”, – додали у Генштабі.

Там також зазначили, що що Головнокомандувач заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.

Раніше повідомлялось, що командування Збройних сил розпочало масштабне переведення авіаційного персоналу та обслуги зенітних комплексів у піхотні підрозділи.