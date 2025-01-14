Суспільство

Генштаб відреагував на інформацію про переведення техперсоналу Повітряних сил у піхоту
14 Січня 2025 16:10
читать на русском →
Воїни зенітники / Фото: Повітряні Сили ЗСУ
Воїни зенітники / Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби, які обслуговують літаки Повітряних сил, не планують переводити до піхотних підрозділів. 

“Натомість, Повітряні сили ЗСУ навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу”, – наголосили у Генштабі.

При цьому, певні категорії військових, після підготовки в навчальних центрах, можуть бути спрямовані на посилення Сухопутних чи Десантно-штурмових військ через складну ситуацію на фронті та дефіцит піхотинців.

“Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони”, – додали у Генштабі.

Там також зазначили, що що Головнокомандувач заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.

Раніше повідомлялось, що командування Збройних сил розпочало масштабне переведення авіаційного персоналу та обслуги зенітних комплексів у піхотні підрозділи.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Січня 2025 17:40

Електронні направлення на ВЛК з’являться в “Резерв+” вже у січні
14 Січня 2025 18:02

“Метінвест” призупиняє роботу Покровської шахти
14 Січня 2025 16:28

У Росії стався масштабний збій у роботі інтернету
14 Січня 2025 16:10

Генштаб відреагував на інформацію про переведення техперсоналу Повітряних сил у піхоту
14 Січня 2025 15:34

Сили оборони здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки