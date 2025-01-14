Техперсонал і зенітників Повітряних сил переводять у піхоту

Командування Збройних сил України розпочало масштабне переведення авіаційного персоналу та фахівців зенітних комплексів до піхотних підрозділів.

Про це повідомили авіаційні техніки 114-ї бригади Повітряних сил ЗСУ.

Сержант Віталій Горжевський зазначив, що до їхньої частини надійшов наказ перевести 218 військових, включаючи майже всіх авіаційних техніків. Раніше з бригади вже перевели 250 осіб. За його словами, це фактично зупиняє роботу бригади тактичної авіації, озброєної винищувачами МиГ-29, через брак технічного персоналу.

Дмитро Донцов, старший технік інженерно-авіаційної служби прикарпатської авіаційної ескадрильї, у коментарі для видання “Галка” повідомив, що переведення стосується і техніків, і керівного складу.

За інформацією “Мілітарного”, цей масштабний перерозподіл особового складу санкціоновано розпорядженням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 11 січня 2025 року.

Скорочення стосується не лише авіаційних частин, а й підрозділів зенітних та радіотехнічних військ, зокрема операторів зенітних ракетних комплексів (ЗРК) і радарних систем, у тому числі тих, хто пройшов навчання за кордоном.

Це вже третя масштабна хвиля переведення персоналу. Як повідомляють офіцери, виконання цього наказу може призвести до зниження боєздатності окремих зенітно-ракетних частин до критичного рівня — нижче 40%.

Згідно з наказом, особовий склад буде передислоковано до Сухопутних військ, хоча Повітряні сили вже мають власну піхотну бригаду. Ця бригада, сформована з військовослужбовців авіації, зенітних і радіотехнічних військ, бере участь у боях понад рік. Її бійці воювали на Херсонщині, Запоріжжі та зараз утримують позиції в районі Вовчанська.