Суспільство

Техперсонал і зенітників Повітряних сил переводять у піхоту
14 Січня 2025 14:44
читать на русском →
Авіаційно-технічний песонал Повітряних сил ЗСУ / Кадр з відео
Авіаційно-технічний песонал Повітряних сил ЗСУ / Кадр з відео

Командування Збройних сил України розпочало масштабне переведення авіаційного персоналу та фахівців зенітних комплексів до піхотних підрозділів.

Про це повідомили авіаційні техніки 114-ї бригади Повітряних сил ЗСУ.

Сержант Віталій Горжевський зазначив, що до їхньої частини надійшов наказ перевести 218 військових, включаючи майже всіх авіаційних техніків. Раніше з бригади вже перевели 250 осіб. За його словами, це фактично зупиняє роботу бригади тактичної авіації, озброєної винищувачами МиГ-29, через брак технічного персоналу.

Дмитро Донцов, старший технік інженерно-авіаційної служби прикарпатської авіаційної ескадрильї, у коментарі для видання “Галка” повідомив, що переведення стосується і техніків, і керівного складу.

За інформацією “Мілітарного”, цей масштабний перерозподіл особового складу санкціоновано розпорядженням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 11 січня 2025 року.

Скорочення стосується не лише авіаційних частин, а й підрозділів зенітних та радіотехнічних військ, зокрема операторів зенітних ракетних комплексів (ЗРК) і радарних систем, у тому числі тих, хто пройшов навчання за кордоном.

Це вже третя масштабна хвиля переведення персоналу. Як повідомляють офіцери, виконання цього наказу може призвести до зниження боєздатності окремих зенітно-ракетних частин до критичного рівня — нижче 40%.

Згідно з наказом, особовий склад буде передислоковано до Сухопутних військ, хоча Повітряні сили вже мають власну піхотну бригаду. Ця бригада, сформована з військовослужбовців авіації, зенітних і радіотехнічних військ, бере участь у боях понад рік. Її бійці воювали на Херсонщині, Запоріжжі та зараз утримують позиції в районі Вовчанська.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Січня 2025 17:40

Електронні направлення на ВЛК з’являться в “Резерв+” вже у січні
14 Січня 2025 18:02

“Метінвест” призупиняє роботу Покровської шахти
14 Січня 2025 16:28

У Росії стався масштабний збій у роботі інтернету
14 Січня 2025 16:10

Генштаб відреагував на інформацію про переведення техперсоналу Повітряних сил у піхоту
14 Січня 2025 15:34

Сили оборони здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки