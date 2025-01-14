Поліцейські встановили ще чотирьох учасників скандального відео столичних “мажорів”

Поліція Києва встановила ще чотирьох учасників відео, на якому хлопці слухали російську музику й начебто перекрили вулицю в Києві.

Проти них відкрито кримінальне провадження за наругу над державними символами – в одній зі сцен відео один із юнаків топче прапор України.

Окрім того, поліція звернулась до органів опіки, навчальних закладів і служби у справах дітей для перевірки умов виховання цих підлітків. На батьків чотирьох з них складено адмінпротоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Також триває досудове розслідування за ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю.

10 січня в мережі з’явилося відео, на якому група підлітків нібито перекрила дорогу в Києві. На записі видно, як один із них гуляє вулицею та співає пісню “Я русский”.

Поліція встановила особи всіх шістьох учасників відео. Це хлопці з Києва, віком від 14 до 17 років. Їх запросили до відділку поліції разом із батьками, де всі надали пояснення.