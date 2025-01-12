Кримінал

Нахабство “мажорів” у центрі Києва: Поліція прийшла з обшуками до двох з них
12 Січня 2025 13:21
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Обшук у "мажорів" / Фото ТСН
Обшук у "мажорів" / Фото ТСН

Київські копи вночі завітали з обшуками до двох “мажорів”. У них знайдені заборонені предмети, пише ТСН з посиланням на джерело в поліції.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, слідчі столичної поліції провели обшуки вдома у двох неповнолітніх, за результатами яких вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

“Сміливість зникла, як тільки знайшли заборонені речі. Далі буде”, – повідомили у поліції.

Нагадаємо, поліція Києва встановила всіх учасників скандального відео за участю неповнолітніх, яке було поширене в соцмережах. На опублікованих кадрах невідомі “мажори” в центрі столиці нахабно перекривали рух транспорту та зухвало вмикали російську музику, проїжджаючи повз меморіал загиблих воїнів.


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