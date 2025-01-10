Суспільство

У Києві підлітки перекривали рух та вмикали російські пісні біля меморіалу загиблим воїнам
10 Січня 2025 22:33
Затриманий любитель російських пісень з батьками / Фото: Поліція Києва
Затриманий любитель російських пісень з батьками / Фото: Поліція Києва

Поліцейські Києва встановили неповнолітніх, які перекривали рух у середмісті столиці та вмикали російську музику. Як повідомили правоохоронці, шістьох учасників подій вже встановлено.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Києва.

З неповнолітніми та їхніми батьками вже спілкуються ювенальні поліцейські.

За даними поліції, один з учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

“Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку”, – йдеться в повідомленні.  

Поліція встановила неповнолітніх, які вмикали в центрі столиці російські пісні / Фото: Поліція Києва

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