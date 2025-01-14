На території аеропорту Риги помітили невпізнані безпілотники

Агентство цивільної авіації Латвії звернулося із заявою до Державної поліції та Служби безпеки країни у зв’язку з польотами кількох невпізнаних дронів на території аеропорту Риги 13 січня, повідомляє Delfi.

Через безпілотники в повітряному просторі Латвії довелося тричі короткочасно вводити обмеження. Так, в інші аеропорти було перенаправлено три літаки: рейси авіакомпанії airBaltic із Софії та авіакомпанії Wizzair із Кутаїсі перенаправили до Вільнюса, а лайнер Finnair, що летів із Гельсінкі, повернувся в аеропорт вильоту.

Авіарегулятор вважає, що безпілотники могли запустити спеціально, щоб поставити під загрозу безпеку польотів цивільних літаків або порушити діяльність сектора цивільної авіації Латвії.

Польоти невпізнаних безпілотників уже кілька місяців фіксують по всьому світу. У серпні 2024 року прокуратура міста Фленсбург почала розслідування після того, як над об’єктами інфраструктури на півночі Німеччини були неодноразово помічені дрони. За попередньою версією, їх могли запускати з метою диверсій російські агенти з цивільних суден у Північному морі. У грудні 2024 року кілька безпілотників помітили над важливими промисловими об’єктами Німеччини та авіабазою США в Рамштайні, а на початку 2025-го – у районі порту під Копенгагеном.