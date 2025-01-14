Суспільство

На території аеропорту Риги помітили невпізнані безпілотники
14 Січня 2025 20:30
читать на русском →
Міжнародний аеропорт "Рига" / Фото: Вікімедіа
Міжнародний аеропорт "Рига" / Фото: Вікімедіа

Агентство цивільної авіації Латвії звернулося із заявою до Державної поліції та Служби безпеки країни у зв’язку з польотами кількох невпізнаних дронів на території аеропорту Риги 13 січня, повідомляє Delfi.

Через безпілотники в повітряному просторі Латвії довелося тричі короткочасно вводити обмеження. Так, в інші аеропорти було перенаправлено три літаки: рейси авіакомпанії airBaltic із Софії та авіакомпанії Wizzair із Кутаїсі перенаправили до Вільнюса, а лайнер Finnair, що летів із Гельсінкі, повернувся в аеропорт вильоту.

Авіарегулятор вважає, що безпілотники могли запустити спеціально, щоб поставити під загрозу безпеку польотів цивільних літаків або порушити діяльність сектора цивільної авіації Латвії.

Польоти невпізнаних безпілотників уже кілька місяців фіксують по всьому світу. У серпні 2024 року прокуратура міста Фленсбург почала розслідування після того, як над об’єктами інфраструктури на півночі Німеччини були неодноразово помічені дрони. За попередньою версією, їх могли запускати з метою диверсій російські агенти з цивільних суден у Північному морі. У грудні 2024 року кілька безпілотників помітили над важливими промисловими об’єктами Німеччини та авіабазою США в Рамштайні, а на початку 2025-го – у районі порту під Копенгагеном.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Січня 2025 21:26

Зеленський прокоментував новини про переведення фахівців Повітряних Сил у піхоту
14 Січня 2025 19:46

Кабмін спростив бронювання через “Дію”
14 Січня 2025 18:20

Зеленський опублікував нове відео допиту полоненого північнокорейського солдата
14 Січня 2025 18:02

“Метінвест” призупиняє роботу Покровської шахти
14 Січня 2025 17:40

Електронні направлення на ВЛК з’являться в “Резерв+” вже у січні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки