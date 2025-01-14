Політика

Зеленський опублікував нове відео допиту полоненого північнокорейського солдата
14 Січня 2025 18:20
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Північнокорейський військовий, якого ЗСУ взяли в полон у Курській області РФ / Фото: x/ZelenskyyUa
Північнокорейський військовий, якого ЗСУ взяли в полон у Курській області РФ / Фото: x/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відео спілкування з полоненим солдатом Північної Кореї, якого нещодавно захопили українські військові. 

У відео солдат відповідає на питання, зазначаючи, що не пам’ятає точну дату, коли потрапив у полон. Він пригадав лише сам бій, після якого його залишили самотужки, і декілька днів перебував сам.

“Мене поранили, після бою був відступ. Я не міг рухатися через поранення, і залишався один близько 3-5 днів. Потім мене знайшли українські війська”, — розповідає він.

Полонений зазначив, що в Росії йому видали документи, однак вони не містили його справжнього імені і не мали фотографії. Він також розповів, що росіяни навчали їх, як брати в полон українських військових.

Президент Зеленський уточнив, що наразі триває перевірка всіх фактів і деталей, пов’язаних з полоненим.

“Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну. Тільки Росії потрібна ця війна. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції. Вдячний і всім у світі, хто допомагає нам берегти життя людей і нашу незалежність”, – зазначив Зеленський.


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