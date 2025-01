Зеленський опублікував нове відео допиту полоненого північнокорейського солдата

Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відео спілкування з полоненим солдатом Північної Кореї, якого нещодавно захопили українські військові.

У відео солдат відповідає на питання, зазначаючи, що не пам’ятає точну дату, коли потрапив у полон. Він пригадав лише сам бій, після якого його залишили самотужки, і декілька днів перебував сам.

“Мене поранили, після бою був відступ. Я не міг рухатися через поранення, і залишався один близько 3-5 днів. Потім мене знайшли українські війська”, — розповідає він.

Полонений зазначив, що в Росії йому видали документи, однак вони не містили його справжнього імені і не мали фотографії. Він також розповів, що росіяни навчали їх, як брати в полон українських військових.

Communication between captured North Korean soldiers and Ukrainian investigators continues. We are establishing the facts. We are verifying all the details. The world will learn the full truth about how Russia is exploiting such guys, who grew up in a complete information vacuum,…